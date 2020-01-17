وزير الري الأسبق: هذا الأمر مكسب لمصر بمفاوضات سد النهضة

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عقب الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق وخبير المياه الدولي، على البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بواشنطن قائلاً: "ربط سنوات الملء بموسم الفيضان مكسب لمصر".
وأوضح "أبوزيد"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضاية "أم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه يتم تحدد عدد سنوات ملء سد النهضة وفقا لموسم الفيضان، مشيرًا إلى أن الملء سيكون في أشهر الفيضان يوليو وأغسطس وقد يمتد لـ سبتمبر.
وأشار إلى أن مصر وأثيوبيا والسودان يقومون بوضع تقدير لموسم الفيضان، حيث تتوقف على الشواهد المتمثلة بـ هيدرولوجية النهر والجو وصور الأقمار الصناعية.
وأردف بالقول إن الاتفاق المبدئي بواشنطن والذي تضمن 6 بنود حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وضع حدًا لعدد من نقاط الخلاف بين أطراف الأزمة، معربا عن تفاؤله على ما تم التوصل إليه خلال مفاوضات واشنطن.
وتابع: "يجب اتفاق مصر وإثيوبيا والسودان على إنشاء آلية فعالة للتنسيق في ما بينهم حال حدوث فيضان عال أو منخفض".

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