"بدراوي": مصر قادرة على الرد على أى تهديدات تتعرض إليها

18 يناير 2020 - 12:19 ص

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن مفاوضات سد النهضة جد بها جديدين، وهما تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط بين الأطراف الثلاثة، والأمر الآخر هو افتتاح قاعدة برنيس العسكرية.



وأشار "بدراوي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر لا تفضل الحرب، وتحافظ على أبنائها، ولكن يجب أن يعلم الجميع أن مصر قادرة على الرد حال تهديد أمنها، منوها بأنه لا يوجد تهديد أكبر من المياه بالنسبة للشعب المصري، فمصر هبة النيل.

