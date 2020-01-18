رد ناري لـ"شكري" بشأن أن مصر ليست لها حدود بحرية مع ليبيا

18 يناير 2020 - 12:52 ص

علق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات التركية بشأن أن مصر ليست لها حدود بحرية مع ليبيا، مشيرا إلى أن مصر لديها حدود برية وبحرية متاخمة مع ليبيا مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق بين حكومة فايز السراج، وتركيا ليس فيه أي تعدي على الحقوق المصرية، ولكنه اتفاق غير قانوني، وهو والعدم سواء.

