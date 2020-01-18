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"شوبير" يفتح النار على هاني أبو ريدة بسبب هذا الأمر

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شوبير وأبو ريدة
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المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي أحمد شوبير، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يحترم اسمه ولم يمنحه التقدير الكافي الذي يستحقه.
وأوضح شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "أبو ريدة لم يرشحني للعمل في أي لجنة بالاتحادين الأفريقي أو الدولي رغم أنني مسئول داخل اتحاد الكرة وهذا حقي، وأملك الكفاءة في الإعلام أو إدارة الكرة".
وتابع: "عاتبت أبو ريدة على ذلك في إحدى المناسبات لكنه تعلل بأن المسألة لها دخل بالاتحاد العربي رغم أن الاتحاد العربي غير معترف به".
وواصل: "المسألة متعلقة بالصداقات والعلاقات وليس الكفاءة".

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