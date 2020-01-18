بومبيو ونظيره الباكستاني يبحثان أنشطة إيران "الضارة"

18 يناير 2020 - 12:00 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي، أنشطة إيران "الضارة" بالمنطقة.



جاء ذلك في بيان صادر عن متحدثة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، قالت فيه إن بومبيو وقريشي أجريا مكالمة هاتفية.

وأوضح البيان أن بومبيو وقريشي، بحثا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنشطة إيران "الضارة" في المنطقة.