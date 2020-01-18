تركي آل الشيخ يعرقل انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك بهذه الطريقة

أحمد عادل شعبان
لجأ النادي الأهلي إلى المستشار تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي - من أجل منع انتقال وليد أزارو لنادي الزمالك.
وقال الإعلامي أبو المعاطي زكي : كابتن الخطيب تواصل مع المستشار تركي آل الشيخ لمنع انتقال أزارو للزمالك.
وأضاف: وكيل أزارو هو محمد جمال العاصي - المدير التنفيذي لنادي ألميريا الأسباني المملوك لتركي آل الشيخ .
وتابع: العاصي له تأثير على أزارو والمطلوب حاليا جلب عرض له وإقناعه بالانتقال لهذا النادي بدلا من الزمالك.
ظهر12:10 م
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:10
عصر
15:02
مغرب
17:22
عشاء
18:52