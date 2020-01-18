تركي آل الشيخ يعرقل انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك بهذه الطريقة

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تركي آل الشيخ

لجأ النادي الأهلي إلى المستشار تركي آل الشيخ - الرئيس الشرفي للنادي - من أجل منع انتقال وليد أزارو لنادي الزمالك.

وقال الإعلامي أبو المعاطي زكي : كابتن الخطيب تواصل مع المستشار تركي آل الشيخ لمنع انتقال أزارو للزمالك.

وأضاف: وكيل أزارو هو محمد جمال العاصي - المدير التنفيذي لنادي ألميريا الأسباني المملوك لتركي آل الشيخ .

وتابع: العاصي له تأثير على أزارو والمطلوب حاليا جلب عرض له وإقناعه بالانتقال لهذا النادي بدلا من الزمالك.

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