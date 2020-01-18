  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يواصل تراجعه في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

قتيل فيلا نانسي عجرم

رد صادم من نانسي عجرم على مطالبة اسرة قتيل فيلتها بنصف مليون دولار

جانب من تدريب الأهلي

الأهلي لمدافعه: لو عايز تروح الزمالك اتفضل

قتيل فيلا نانسي عجرم

تسريب فيديو صادم لقتيل نانسي عجرم قبل ضربه بالنار

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعرقل انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك بهذه الطريقة

فريق الأهلي

نجم الأهلي ينتقل للزمالك خلال ساعات

الإعلامي توفيق عكاشة

توفيق عكاشة: العرب يعيشون مرحلة هي الأخطر عبر تاريخهم

شوبير وأبو ريدة

"شوبير" يفتح النار على هاني أبو ريدة بسبب هذا الأمر

سامح شكري وزير الخارجية

رد ناري لـ"شكري" بشأن أن مصر ليست لها حدود بحرية مع ليبيا

الدكتور حسام بدراوي

"بدراوي": مصر قادرة على الرد على أى تهديدات تتعرض إليها

رد صادم من نانسي عجرم على مطالبة اسرة قتيل فيلتها بنصف مليون دولار

الصفحة الأخيرة

قتيل فيلا نانسي عجرم
قتيل فيلا نانسي عجرم
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

طوني خليفة يثير غضب والد قتيل نانسي عجرم:"هتقسموا فلوسها"

#

ارتباك والد قتيل فيلا نانسي عجرم بعد سؤاله عن هذا الأمر

#

مفاجأة جديدة تغير مجرى الأحداث في قضية قتيل نانسي عجرم

#

مسدس زوج نانسي عجرم يكشف المستور في واقعة القتل بفيلتها

نانسي عجرم

قتيل نانسي عجرم

في الوقت الذي تحدثت فيه وسائل إعلام عربية عن مطالبة أسرة محمد حسن الموسى - قتيل فيلا نانسي عجرم - بتعويض قدره نصف مليون دولار ، كان لنانسي عجرم رأي آخر عبر وكيلها القانوني.

وأبدى جابي جرمانوس - محامي نانسي عجرم و زوجها - عدم رضائه عن هذه الأخبار .

وقال "جرمانوس" في تصريحات صحفية: لا أعرف مدى صحة تلك الأخبار ، لكن لا يعنينا الأمر.

وأضاف: موقف موكلي القانوني قوي ، وليس مضطرًا لدفع أية تعويضات .. موكلي كان في حالة دفاع عن النفس .. وننتظر قرار القاضي نيقولا منصور.

وكانت القاضية غادة عون وجهت تهمة القتل العمد لفادي الهاشم.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأهلي تفاوض مع مصطفى محمد .. وهكذا رد اللاعب
» لجنة الكرة تصدم "فايلر": لن نقبل برحيل هذا اللاعب بناء على طلبك
» عبدالله السعيد يفجر مفاجأة مدوية عن عودته للأهلي
» شاهد .. آخر صورة تم التقاطها لطلعت زكريا قبل وفاته
» الموت يفجع الفنان حسام داغر
» ممثلان مكسيكيان يلقيان حتفهما أثناء تصوير مسلسل
» استشاري يحذر من المياه الغازية.. تصيب بهذا المرض
» بيان شديد اللهجة من «الأزهر» بشأن انتهاكات اسرائيل للأقصى
» النصر يتوج ببطولة كأس الخليج العربي
» استقرار الدولار أمام الجنيه اليوم
» «تأمين إجباري ضد الطلاق».. هل يكون الحل لحفظ البيوت من الهدم؟

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب