» لجنة الكرة تصدم "فايلر": لن نقبل برحيل هذا اللاعب بناء على طلبك

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صالح جمعة

فايلر

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن إصدار تقرير من رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - يطلب فيه رحيل صالح جمعة .

وأضاف: لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح ترفض رحيل صالح جمعة .. وخالد بيبو و زكريا ناصف - عضو اللجنة - يثقان في قدراته أيضا.

واستدرك: اللجنة ترى أن الأهلي لا يملك بديلا لمحمد مجدي قفشة ، وبالتالي ترى أنه في حال حصل صالح جمعة على فرصة فهذا قد يساهم في تخفيف الحمل على قفشة فضلا عن استعادة صالح لمستواه.

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