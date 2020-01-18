» سر غضب "الهلال" من "كاف"

18 يناير 2020 - 11:51 ص

أبدى مسئولو نادي الهلال السوداني، غضبهم من قرار الاتحاد الأفريقي بتأجيل مباراة الأهلي والنجم الساحلي 48 ساعة في إطار الجولة الخامسة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

إدارة الهلال أرسلت خطابًا تبدى فيه اعتراضها على تأجيل المباراة للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث يلتقي بطل السودان مع بلاتنيوم يوم 25 يناير فى زيمبابوى، وبعدها بـ24 ساعة تقام مباراة الأهلى والنجم، وهو ما يراه مسئولو الهلال إخلالاً بمبدأ التكافؤ، حيث ينافس الفريق مع الأهلى والنجم على تذكرتى التأهل للدور ربع النهائى.

وكان من المقرر أن يلتقى الأهلى والنجم الساحلى فى 24 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة.