بعد هجومه على "آل الشيخ".. أمر ملكي بالإفراج عن أمير قبيلة عتيبة

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كشف وسائل إعلام سعودية، عن صدور أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، بالإفراج الفوري عن الأمير فيصل بن سلطان بن حميد، بعد 3 أشهر من الحبس، لهجومه على تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، وانتقاد فعاليات الهيئة.

ونشر حساب معتقلي الرأي السعودي، أول صورة للأمير بعد الإفراج عنه، وعلق الحساب على الصورة قائلًا: "تأكد لنا خبر الإفراج عن الأمير فيصل بن سلطان بن حميد بعد نحو 3 أشهر من الاعتقال التعسفي على خلفية انتقاده لهيئة الترفيه".

وتابع: "نبارك للأمير حريته، والعقبى لبقية معتقلي الرأي".

فيما كتب الشيخ محمد بن سلطان بن حميد، أحد شيوخ قبيلة عتيبة، في تغريدة على "تويتر": "خالص الشكر.. لولي العهد.. على قبول شفاعتي لأخي فيصل، وبالشفاعة لدى خادم الحرمين الشريفين وصدور الأمر الكريم بإطلاق سراحه".


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