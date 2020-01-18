» شاهد.. ياسمين عبد العزيز ترقص على "انزل يا جميل"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، للفنانة ياسمين عبد العزيز وهي ترقص في حفل عيد ميلادها، وسط نخبة من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الفيديو المتداول، وهي ترقص على أنغام أغنية "انزل يا جميل في الساحة" للفنان وليد توفيق.

ولاقي الفيديو إعجاب متابعيها، حيث حصد أكثر من 400 ألف مشاهدة في يوم واحد.

وكان قد احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ40، وسط حضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، أبرزهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد العوضي والإعلامية منى الشاذلي.