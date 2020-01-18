» الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس الغد

18 يناير 2020 - 12:39 م

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحليل والاستشعار عن بُعد، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد منذ يوم الخميس الماضى، مع زيادة فرص سقوط الأمطار حتى بعد ظهر الغد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة مصر الأولى"، اليوم السبت، أن موجة الطقس السيئ تنتهي غدًا الأحد وتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بشكل نسبي، مع استمرار شاط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد.

وتابعت: "التحسن النسبى فى الأحوال الجوية بشكل كبير يوم الإثنين المقبل، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الشتوية أثناء الخروج تحسبًا لاضطرابات الجو المتوقعة".