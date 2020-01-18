الثقافة تفتتح منفذًا جديدًا لإصدارات هيئة الكتاب بمساكن عين شمس

18 يناير 2020 - 12:51 م

بالإنابة عن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، افتتح الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية منفذ البيع الدائم لهيئة الكتاب بمنطقة مساكن عين شمس.

وعن افتتاح المنفذ الجديد، أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أنه يأتي امتدادًا لسلسلة منافذ لهيئة الكتاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية إيمانًا بأهمية القراءة فى تشكيل وبناء الشخصية وبهدف التيسير على أبناء الوطن في الحصول على المصدر الرئيسى للمعرفة.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى مشيرة أنها تواصل جهود إثراء البنية الثقافية ونشر التنوير لتحقيق محاور التنمية المستدامة الخاصة بتطوير الإنسان والمجتمع.

كما قررت إهداء مكتبة كاملة من إصدارات وزارة الثقافة لمجمع مدارس آم الإبطال المجاور للمنفذ لجذب الأجيال الجديدة وتشجيعها على القراءة.

وقال الدكتور هيثم الحاج إن وزير الثقافة وجهت باستثمار المكان وإعادة إحياءه بعد أن ظل متوقفًا عن العمل منذ أكثر من 20 عامًا حيث تم تأهيله لخدمة أهالي المنطقة وتزويده بـ1000 عنوان من الإصدارات المخصصة للأسرة والطفل بأسعار مخفضة تتراوح من 2 جنيه إلى عشرة جنيهات.