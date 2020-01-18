  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:20 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي وبن زايد

"بن زايد" يهدى السيسى 4 نوق تنتج وفرة من الحليب

الإفتاء

يأخذ راتبًا شهريًا دون عمل.. والإفتاء: يجوز بشرط

الملك سلمان

بعد هجومه على "آل الشيخ".. أمر ملكي بالإفراج عن أمير قبيلة عتيبة

إهانة جديدة من "ترامب" لـ "خامنئي"

إهانة جديدة من "ترامب" لـ "خامنئي"

طائرة بدون طيار جنوب إيران

بعد تحليقها في العراق.. أمريكا ترسل طائرة "نووية" إلى اليابان

هروب ماكرون

اقتحام مسرح فرنسي بداخله ماكرون وقرينته

تميم

شقيقة أمير قطر تنقلب على نظام "تميم"

تركي ال الشيخ

"آل الشيخ" يجري عملية جراحية في أوروبا

الإعلامي عمرو أديب

أديب: "كان نفسنا نزغرد بس مفيش نصيب"

نانسي عجرم

شاهد.. أول ظهور لـ نانسي عجرم وبناتها بعد حادث السرقة

بالصور..

بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس.. الثقافة تكرم على الحجار

الحياة السياسية

وزيرة الثقافة تكرم على الحجار
وزيرة الثقافة تكرم على الحجار
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

منة عرفة تثير الجدل بعد خطوبتها على اليوتيوبر على غزلان

#

إقامة صلاة الغائب على السلطان قابوس

#

البابا تواضروس ناعيًا السلطان قابوس: رمز قوة ووحدة لبلاده

#

تعليق مفاجيء من أبو تريكة بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد

احتفالاً بالفنان الكبير على الحجار بمناسبة فوزه كأول فنان مصري بجائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي خلال منافسات دورتها الثامنة والتي تعد من أهم الجوائز في مجال الإبداع الفني بالمنطقة العربية قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بتسليم الفنان على الحجار درع تكريم وشهادة تقدير في الحفل الذي نظمته دار الأوبرا علي المسرح الكبير مساء أمس الجمعة.

قالت عبد الدايم إن التكريم بمختلف صوره وأشكاله يمثل دعوة صادقة لتحفيز المبدعين على استمرار التميز وباعثًا إيجابيًا لمواصلة بذل الجهد واستمرار العطاء، كما يعد استثمارًا لطاقات المميزين الذين يعملون على تحقيق إنجازات تثرى المجتمعات والشعوب وتسهم في الازدهار والارتقاء والنماء.

وأضافت أن النجم على الحجار قيمة فنية ورمزًا للأصالة ونجح بصوته المميز في خلق أعمال جادة تحمل الكثير من المشاعر الدافئة وتخاطب الوجدان مشيرة أن فوزه بالجائزة يأتي كانتصار جديد ينضم إلى الصفحات المشرقة لسجلات مجد الفنون المصرية.

وخلال الحفل، قدم الحجار مجموعة من أعماله المميزة بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف كما استضاف النجمة حنان ماضي لمشاركته فى أداء بعض الأغاني وذلك عقب فيلم تسجيلي استعرض مشواره الفني .

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تزف خبرًا سارًا عن طقس الغد
» الملك فاروق والملك عبد العزيز في صلاة الجمعة بالأزهر
» طبيب يستعين بشخصيات "ديزني" فى غرفة العمليات
» شاهد.. ياسمين عبد العزيز ترقص على "انزل يا جميل"
» حريق بمحكمة شمال الجيزة
» ارتباط ياسمين عبد العزيز من فنان شهير يثير ضجة
» بعد وفاته.. قصة إهانة عادل إمام للفنانة نادية رفيق
» سر غضب "الهلال" من "كاف"
» خلال التصوير.. مصرع فنانين سقطا من أعلى جسر
» تدهور الحالة الصحية لـ نادية لطفي
» فنانة شهرة توجه رسالة خاصة لولي العهد السعودي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب