بعد فوزه بجائزة السلطان قابوس.. الثقافة تكرم على الحجار

18 يناير 2020 - 12:58 م

احتفالاً بالفنان الكبير على الحجار بمناسبة فوزه كأول فنان مصري بجائزة السلطان الراحل قابوس للثقافة والفنون والآداب في مجال الطرب العربي خلال منافسات دورتها الثامنة والتي تعد من أهم الجوائز في مجال الإبداع الفني بالمنطقة العربية قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية بتسليم الفنان على الحجار درع تكريم وشهادة تقدير في الحفل الذي نظمته دار الأوبرا علي المسرح الكبير مساء أمس الجمعة.

قالت عبد الدايم إن التكريم بمختلف صوره وأشكاله يمثل دعوة صادقة لتحفيز المبدعين على استمرار التميز وباعثًا إيجابيًا لمواصلة بذل الجهد واستمرار العطاء، كما يعد استثمارًا لطاقات المميزين الذين يعملون على تحقيق إنجازات تثرى المجتمعات والشعوب وتسهم في الازدهار والارتقاء والنماء.

وأضافت أن النجم على الحجار قيمة فنية ورمزًا للأصالة ونجح بصوته المميز في خلق أعمال جادة تحمل الكثير من المشاعر الدافئة وتخاطب الوجدان مشيرة أن فوزه بالجائزة يأتي كانتصار جديد ينضم إلى الصفحات المشرقة لسجلات مجد الفنون المصرية.

وخلال الحفل، قدم الحجار مجموعة من أعماله المميزة بمصاحبة أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف كما استضاف النجمة حنان ماضي لمشاركته فى أداء بعض الأغاني وذلك عقب فيلم تسجيلي استعرض مشواره الفني .