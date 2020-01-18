ماعت تنظم جلسة محاكاة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان

18 يناير 2020 - 02:22 م

خلال اليوم الثاني للبرنامج التدريبي "اقتراب حقوق الإنسان في عمليات دعم السلم " نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة محاكاة عن أقسام بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان وخلال المحاكاة أوصت قسم حماية الأطفال بالبعثة إلى آليات الرصد والرقابة لعدد من الانتهاكات المختلفة المتعلقة بالعنف الطائفي والقبلي .

أما عن قسم حماية المدنيين في البعثة فقد أوصي باتخاذ عدد من الإجراءات المباشرة مثل ترحيل المتضررين الي أماكن آمنة وتزويد المصابين بالأدوات الطيبة والمواد الإغاثية اللازمة.

وخرج قسم الشرطة التابع للبعثة بدوره توصيات لفرض حظر تجوال في منطقة الهجوم حتى تنتهي التحقيقات، وطالبوا بتفعيل استراتيجية الإنذار المبكر لتجنب أي وضع مماثل وناشد المكون العسكري بضرورة توسيع ولاية البعثة للتدخل بأي شكل من الأشكال لحماية أرواح المدنيين ودعم قدرات الجيش الوطني للتصدي الوضع الأمني العام

جدير بالذكر أن جلسة المحاكاة تأتي في إطار النسخة الأولى من البرنامج التدريبي "اقتراب حقوق الإنسان في عمليات دعم السلم" والذى تعقده مؤسسة ماعت في الفترة ما بين 16إلى 19 يناير لمجوعة من شباب جنوب السودان.