» الغردقة تستضيف صالون مصر الدولي للفنون بمشاركة 120 فنانًا من 40 دولة

18 يناير 2020 - 02:28 م

تستضيف مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، صالون مصر الدولى للفنون، بمشاركة 120 فنانا تشكيليا من 40 دولة حول العالم، خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجارى، بفندق "شتايجنبرجر أكوا ماجيك"، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والداو للتنمية.

تقام فعاليات صالون مصر الدولى للفنون، بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت أمام فندق شتايجين برجر أكوا ماجيك والداو بيتش، بمشاركة عدد من الفنانين العالميين من 40 دولة.

وقال الفنان التشكيلى، محمد حميدة، منظم الكرنفال الدولى، ومؤسس أستراكا للفنون، إن مدينة الغردقة سوف تشهد أكبر حدث تشكيلى فنى عالمى، بمشاركة أمهر وأكبر الفنانين التشكيليين فى العالم، مشيرًا إلى أن صالون مصر الدولى للفنون فرصة جيدة؛ فهو القوى الناعمة لمصر وإيضاح وجه مصر الحضاري وأنها داعمة للسياحة والثقافة.

أضاف "حميدة"، أن ورشة ستقام الرسم بالممشي السياحى بالغردقة، كما سيقوم الفنانين المشاركين بجولة سياحية فى مدينة الغردقة لزيارة معالمها السياحية، كما سيتم تنظيم ورشة للأطفال، بمشاركة الفنانين المشاركين لرسم جدارية 5 متر.

ومن المقرر أن يُقام حفل ختام صالون مصر الدولى للفنون، يوم 30 يناير الجارى، بمركز الداو للمؤتمرات، بحضور اللواء اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأعمال والجاليات الأجنبية بالغردقة ليكون أكبر معرض دولي تشكيلي للرسم بمدينة الغردقة.

وسبق أن قامت أستراكا للفنون العام الماضى بتنفيذ "سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت"، بمدينة الغردقة، وهو أكبر سيمبوزيوم نحت فى العام، وأقيم تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، بمشاركة 37 فنًا من 22 دولة حول العالم، من أمهر فنانى النحت فى العالم وتم توزيع أعمالهم الفنية على شوارع وميادين الغردقة لتجميلها، وشهد حفل ختام السيمبوزيوم، وزيرة الثقافة، ووزير الآثار، ووزيرة السياحة، ومحافظ البحر الأحمر، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد كبير من التنفيذيين، كما تم عمل متحفين مفتوحين بالممشى السياحى بالغردقة.

وقال معتز سليمان، مدير عام مجموعة، شتايجن برجر الداو بالغردقة، إن الداو للتنمية، تحرص بالتعاون مع أوستراكا على رعاية تلك الأحداث الثقافية الفنية العالمية على أرض مصر واستضافة الفنانين من جميع إنحاء العالم لإعطاء صورة جميله عن الغردقة فى الأوساط الثقافية والسياحية العالمية تحت رعاية محافظة البحر الأحمر.