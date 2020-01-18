إيران عن التفاوض: لا لأمريكا.. نعم للسعودية

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ظريف

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رفض إيران المطلق للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بدلا من الاتفاق النووي الحالي، معربا عن استعداد إيران للحوار مع السعودية.

وقال ظريف في كلمة أمام رجال الأعمال الهنود في مومباي يوم أمس الجمعة "لن ندخل أي مفاوضات أخرى مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد"، كما نقلت وكالة "إرنا".

وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند لتسوية الخلافات بين إيران والسعودية "إن إيران على استعداد للحوار مع السعودية ووسائر دول الخليج الفارسي ومستعدة لتقديم مقترحات على صعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز وقد قدمنا مبادرات لإقرار الأمن والسلام في مضيق هرمز".

وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند للحد من التوتر بين إيران وأمريكا قال ظريف "نحن نرفض بشكل مطلق التفاوض حول اتفاق جديد وإن قرار مجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الذي جاء في 159 صفحة من المحتمل هو أطول قرار لمجلس الأمن الدولي ولكن بإمكان الهند إن كان لديها الاستعداد أن تلعب دورا في إعادة أمريكا إلى الاتفاق النووي والاتفاقات السابقة".

وأشار بأن الدول اللأوروبية أيضا أبدت استعدادها للوساطة وقال ظريف "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتقد بأننا نحتاج الآن إلى اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقد تكون هناك حاجة في المستقبل إلى إبرام اتفاق "وارن" أو اتفاق "سندرز" ولكن الاتفاق النووي هو اتفاق بيننا وبين أمريكا والدول الخمس الأخرى المهمة بالعالم وإن خروج بلد منه أمر غير مقبول.


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