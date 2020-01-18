نائب: «الصحة» افتقدت توفير السلامة المهنية للأطباء

18 يناير 2020 - 04:37 م

أعلن النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، تقديمه طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، لتوجيهه إلى وزيرة الصحة، بشأن حادثة أطباء المنيا الأخير، وافتقاد وزارة الصحة، للتخطيط الاستراتيجي، والسلامة المهنية للأطباء.





وأوضح النائب في بيان له اليوم السبت، أن افتقاد الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، بجانب إهمال السلامة المهنية للأطباء، تسبب في خلق مناخ طارد للأطباء، نتيجة لسوء التخطيط والقرارات غير المدروسة.





وأشار "عمر"، إلى أن تدني الخدمة وعدم توفير البيئة المناسبة للأطباء السبب الرئيسي في حادث ضحايا طبيبات المنيا، إضافة إلى تقدم عدد كبير من الأطباء بالاستقالة وعدد أكبر بطلبات الحصول على إجازة داخلية وخارجية بشكل يؤثر على الأداء في منظومة الصحة.







