رئيس إسرائيل يوجه رسالة لزعيم عربي..هذه فحواها

18 يناير 2020 - 04:39 م

حرص رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين، على إرسال رسالة شكر وتقدير لملك المغرب محمد السادس، بمناسبة افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

وكتب رؤوفين ريفلين، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة :« بمشاعر من الفرح والغبطة، تابعنا مراسيم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصّويرة، وذلك بحضور جلالة الملك محمد السّادس».

وأضاف :« نودّ أن نعبّر لجلالتكم عن أسمى آيات الشّكر والامتنان لحرصكم على الحفاظ على روابط الألفة والوُدّ مع أبناء الطّائفة اليهوديّة، وذلك اقتداءًا بنهج آبائكم، ولاهتمامكم كذلك بتعزيز الحياة المشتركة بين المسلمين، النّصارى واليهود».

من جانبها، أشادت الخارجية الإسرائيلية بإقامة الملك المغربي مأدبة عشاء على شرف أبناء الجالية اليهودية في البلاد وكبار الشخصيات التي جاءت من مختلف أنحاء العالم لحضور مراسم افتتاح ما يسمى "بيت الحكمة" أو "بيت الذاكرة" في الصويرة.



بمشاعر من الفرح والغبطة، تابعنا مراسيم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصّويرة، وذلك بحضور جلالة الملك محمد السّادس. pic.twitter.com/c9e0Ltnkh5 — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) January 17, 2020