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«النني» يدرس فسخ تعاقده مع بيشكتاش التركي

الرياضة

الننى
الننى
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أمير سعد

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يدرس محمد النني لاعب خط وسط فريق بيشكتاش التركي المعار من صفوف أرسنال الإنجليزي وزميله الإسباني فيكتور رويز فسخ تعاقدهم مع ناديهم التركي، بسبب تأخر حصولهما على مستحقاتهم.

وتبعًا لشبكة «فاناتيك» التركية، لم يحصل النني ورويز على راتبيهما منذ شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمنحهما حق فسخ التعاقد مع بيشكتاش، تبعًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأضافت الشبكة تبعًا لمصادر مقربة من اللاعبين المصري والإسباني أن النني ورويز قد يقدمان على خطوة فسخ تعاقدهما، في حالة استمرار تأخر الرواتب خلال الفترة المقبلة.

وانتقل رويز من صفوف فياريال الإسباني إلى بيشكتاش في الصيف الماضي، بينما انتقل النني على سبيل الإعارة، مع بند في التعاقد يتيح للنادي التركي أحقية الحصول على خدماته بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الحالي.


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