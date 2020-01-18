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في «ميامي» الأمريكية

تخلع ملابسها داخل المطار وتهاجم سيارة شرطة

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تخلع ملابسها داخل المطار وتهاجم سيارة شرطة
تخلع ملابسها داخل المطار وتهاجم سيارة شرطة
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تخلت امرأة عن ملابسها بالكامل، وتجولت عارية داخل مطار ميامي الدولي بالولايات المتحدة.

وشوهدت المرأة غير معروفة الهوية وهو تتجول حافية القدمين وترتدي حمالة صدر وسروالاً داخليًا، قبل أن تتجرد منهما في غضون ثوانٍ، وسط دهشة المسافرين وموظفي المطار من تصرفها.

وفي مقطع فيديو مدته 30 ثانية، نشره المخرج بيلي كوربين، وهي تغني في المنطقة المخصصة للحقائب والأمتعة داخل المطار، قبل أن تتجرد من ملابسها بالكامل.

ويشاهد أحد العمال في الفيديو وهو يعلق على تصرف المرأة المثير: "إنها ميامي".

ويظهر مقطع فيديو آخر، تمت مشاركته على "تويتر" المرأة خارج المطار وهي تقوم بالقفز على سيارة شرطة متوقفة في طريق مزدحم.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن المرأة البالغة من العمر 27 عامًا احتُجزت مساء الاثنين لإخضاعها قواها العقلية للكشف الطبي.

وأفاد متحدث باسم شرطة ميامي بأن المرأة كانت "تتصرف بشكل خاطئ" أثناء التحقيق معها.


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