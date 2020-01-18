  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصر تضع حجر أساس أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

مصر تضع حجر أساس أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

ال الشيخ

ماذا طلب «آل الشيخ» قبل دخوله غرفة العمليات ؟

أرشيفية

الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء «السيسي» بكبار علماء مصر

نانسي عجرم وزوجها

نصف مليون دولار.. محامي زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة

رئيس إسرائيل

رئيس إسرائيل يوجه رسالة لزعيم عربي..هذه فحواها

ظريف

إيران عن التفاوض: لا لأمريكا.. نعم للسعودية

صبا مبارك

الكاميرا تضبط فنانة شهيرة بفعل مثير مع تيم حسن

ارشيفية

الأندية الإيرانية تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا

أزهري

أزهري: جبر الخواطر يطيل العمر

بالصور.. بيراميدز يحتفل بدخول عبد الله السعيد لنادي المائة

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
Advertisements

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

مسئولو بيراميدز : السعيد مستمر مع الفريق لنهاية عقده

#

إصابة قوية تبعد «عبد الله السعيد» عن الملاعب 7 أسابيع

المصريون

عبد الله السعيد

بيراميدز

احتفل نادي بيراميدز بوصول قائد الفريق عبد الله السعيد إلى الهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته بالدوري المصري الممتاز، ليدخل نادي المائة ويصبح من بين أعظم هدافي الدوري طوال التاريخ.

وحضر الاحتفال بالقائد في استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، وسط سعادة من جانب الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش، ولاعبي فريق الكرة.

وسجل عبد الله السعيد الهدف رقم 100 له في الدوري في شباك الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة على استاد المكس بالإسكندرية ليدخل قائمة أعظم هدافي المسابقة المحلية طوال تاريخها.

وبدأ بيراميدز الإعداد اليوم، لخوض مواجهة مصر المقاصة المحدد لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري
» رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي
» صور.. استعدادات حفل قرعة البطولة العربية لمنتخبات «الميني فوتبول»
» نانسي عجرم تتهم صحفي شهير: هددني بالقتل
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب
» الأمن يمنع دفن متوفاة بدون تصريح ويكتشف مفاجأة
» بالصور.. بيراميدز يحتفل بدخول عبد الله السعيد لنادي المائة
» صحيفة سعودية تكشف حيلة «أزارو» مع الأهلي
» «الأسد» يصدر قرارًا حازمًا
» توتنهام يتعادل سلبيًا مع واتفورد بـ«البريميرليج»
» «النني» يدرس فسخ تعاقده مع بيشكتاش التركي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب