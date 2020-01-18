  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصر تضع حجر أساس أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

مصر تضع حجر أساس أكبر مدينة طبية في الشرق الأوسط

ال الشيخ

ماذا طلب «آل الشيخ» قبل دخوله غرفة العمليات ؟

أرشيفية

الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي

الرئيس السيسي

تفاصيل لقاء «السيسي» بكبار علماء مصر

نانسي عجرم وزوجها

نصف مليون دولار.. محامي زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة

رئيس إسرائيل

رئيس إسرائيل يوجه رسالة لزعيم عربي..هذه فحواها

ظريف

إيران عن التفاوض: لا لأمريكا.. نعم للسعودية

صبا مبارك

الكاميرا تضبط فنانة شهيرة بفعل مثير مع تيم حسن

ارشيفية

الأندية الإيرانية تعلن انسحابها من دوري أبطال آسيا

أزهري

أزهري: جبر الخواطر يطيل العمر

ماذا طلب «آل الشيخ» قبل دخوله غرفة العمليات ؟

الرياضة

ال الشيخ
ال الشيخ
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. تركي آل الشيخ قبل خضوعه للعملية الجراحية

#

شاهد.. ماذا فعل «ميسي» عند مشاهدته تركي آل الشيخ؟

#

ماذا قال «آل الشيخ» لـ«ميسي» عن محمد صلاح؟

#

آل الشيخ يحرج "كبير الزملكاوية": السادس اسأل عنه بيبو

ال الشيخ

عمليات

المصريون

جراحة

تركي آل الشيخ

كشف الفنان ماجد المهندس، آخر طلبات المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قبل لحظات من إجراء عملية جراحية دقيقة في أوروبا.

وأوضح المهندس خلال كلمته عقب تكريمه من قبل الهيئة، إنه هاتف المستشار تركي آل الشيخ قبل دقائق من صعوده المسرح وكان في لحظات دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة في إحدى الدول الأوروبية.

وبيًن المهندس أن تركي آل الشيخ طلب منه أن يؤدي أغنية ”أكدب عليك“ للفنانة وردة الجزائرية ويهديها للجمهور الحاضر في مسرح الحفل وهو ما لبّاه ماجد المهندس.

ولم يوضح الفنان طبيعة العملية الجراحية التي يجريها آل الشيخ، لكن تقارير ذكرت أن فريقا طبيا من أوروبا وأمريكا يشرف على حالته الصحية، وأكدت أن رئيس هيئة الترفيه السعودية يعاني من نزيف متقطع وعدم انتظام في النوم، وضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم بالإضافة إلى متابعة حالة ورم في الرأس تقع قريبا من الغدة وأن الأطباء يرون ضرورة التدخل الجراحي في المرحلة الحالية.

يُشار الي أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ تعرض منذ فترة لوعكة صحية، لكنه تجاوزها وعاد لنشاطاته في السعودية قبل أن يخضع للعملية التى يجريها فى أوروبا.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري
» رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي
» صور.. استعدادات حفل قرعة البطولة العربية لمنتخبات «الميني فوتبول»
» نانسي عجرم تتهم صحفي شهير: هددني بالقتل
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب
» الأمن يمنع دفن متوفاة بدون تصريح ويكتشف مفاجأة
» بالصور.. بيراميدز يحتفل بدخول عبد الله السعيد لنادي المائة
» صحيفة سعودية تكشف حيلة «أزارو» مع الأهلي
» «الأسد» يصدر قرارًا حازمًا
» توتنهام يتعادل سلبيًا مع واتفورد بـ«البريميرليج»
» «النني» يدرس فسخ تعاقده مع بيشكتاش التركي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:52 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب