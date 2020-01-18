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فيديو جنسي لـ «روب فان دام» بعد فوزه على «براين كيدج»

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فان دام
فان دام
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فتحى مجدي

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المصريون

فان دام

احتفل المصارع الأسطوري، روب فان دام، بطل اتحاد (WWE ) بالفوز على غريمه براين كيدج، بطريقة مثيرة للغاية.

ونشر "روب فان دام" مقطعًا يظهر خلاله أثناء ممارسته الجنس الثلاثي مع زوجته "كاتي فوربس"، وصديقته جنيفر بارلو، ما دفع منصة "تويتش" للمقاطع المرئية إلى حظره، بسبب إخلاله بمعايير النشر. 

وفي العام الماضي، نشرت صورة عارية للثلاثي داخل حوض استحمام. وجاء ذلك بعد انفصل عن زوجته سونيا ديلبيك إثر زواج دام 17 عامًا.

و"روب فان دام" يعد واحدًا من رموز لعبة مصارعة المحترفين على مستوى العالم، وقد أحرز أكثر من لقب منذ ظهوره  لأول مرة في عام 1990.

ويتمتع بحركات البهلوانية أثناء مبارياته وصلابة جسمه وخفته في ذات الوقت.

وعندما طلبت زوجته الطلاق, والحصول على تسوية مادية معه في عام 2016، تذرع بأنه أصيب بارتجاج أدى إلى تأثير على البصر وأبعده عن حلبة المصارعة.

مع ذلك، حصلت "سونيا" على حوالي 200 ألف جنيه إسترليني من بيع منزلين بكاليفورنيا ولاس فيجاس.

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