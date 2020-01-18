» رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي

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المصريون

احمد احمد

الاتحاد الافريقى

كاف

أيد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، فكرة إعادة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، إلى  في فصل الشتاء خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وقال أحمد أحمد خلال تواجده في الكاميرون بجولة تفقدية لملاعب البطولة "إذا كنت من مواطني إفريقيا أو إذا كنت تحب هذه القارة، يجب أن تقبلها كما هي".

وأضاف، "الكاميرون تقدم الآن أكثر مما مطلوب منها، إن ملاعبها مؤهلة لاستضافة كأس العالم، لذا لا مجال للشكوك".

وأشار رئيس (كاف) "كان لدي فرصة لعقد جلسة مطولة مع الرئيس الكاميروني، لمناقشة عدة ملفات بخصوص كأس الأمم، نتطلع للمحافظة على استمرارية البطولة للأبد، وأن يعود محترفونا إلى إفريقيا مجددًا لتقديم أفضل ما لديهم".

ولفت "هناك 5 ملاعب جاهزة لاستضافة كأس الأمم للمحليين التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 25 أبريل المقبل في الكاميرون، ونتابع أيضا عمليات البناء في باقي الملاعب، وأثق أنه بحلول 2021 سيكون لدى الكاميرون 7 ملاعب جاهزة في الوقت الذي تحتاج البطولة لستة ملاعب".

ومن المقرر أن تعتمد اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي قرار إقامة البطولة في الشتاء خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 6 فبراير المقبل.

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