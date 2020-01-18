» رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري

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المصريون

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الاهلى

انبى

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراتي الزمالك مع المصري المحدد لها 20 يناير الحالي و الأهلي مع إنبي المحدد لها 22 يناير ضمن مسابقة الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.

جاء ضمن اعتبارات القرار أن التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي مؤخرا قد ساهمت في زيادة الضغط على الأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية. وأيضا انطلاقا من الشفافية التي يعتمدها الاتحاد في عمله و دعما للأندية المصرية المشاركة في البطولات الخارجية والتي تتسم مواقفها بالحساسية في تلك البطولات.

كما تزامن القرار مع الخطاب الوارد من هيئة ستاد القاهرة يطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي مع إنبي لما بعد يوم 25 يناير لارتباطه بالتزام طوال الفترة من 21 حتى 25 يناير الحالي.

وكانت إدارة المسابقات قد قامت بمراجعة مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية ، على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرا الاتحاد حيث اطمأنت لموقف بيراميدز متصدر مجموعته في الكونفيدرالية، كما أن قرعة البطولة العربية قد أوقعت ناديي الإسماعيلي والاتحاد السكندري المصريين في مواجهة بعضهما مما يعني أن احدهما سيصعد للدور التالى.


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