إثيوبيا تفاجئ الجميع وتعلن موعد ملء سد النهضة

قال الدكتور وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن بلاده ستبدأ ملء السد في نهاية هذا العام.

وأضاف وزير المياه والري الإثيوبي في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية الإثيوبية، أنه سيتم الانتهاء من سد النهضة في غضون فترة من 4 - 7 سنوات.

وأشار سيليشي بيكيلي إلى أن الدول الثلاث أكدت خلال اجتماع واشنطن الأخير من جديد، أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق لتحسين حياة شعوبها والتزامهم المشترك بعقد اتفاق.

وقال وزير الري إن اجتماع واشنطن حقق إنجازا كبيرا، موضحا أن الاجتماع لم يعرض مصالح إثيوبيا للخطر ولن تفعل ذلك في المستقبل أيضًا”.

واختتمت يوم 15 يناير 2020، الاجتماعات التي عقدت في واشنطن لوزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي، يتضمن اتفاق الدول الثلاث على عقد اجتماع وزاري في واشنطن خلال الفترة 28- 29 يناير 2020 للتوصل لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على أن يسبق الاجتماع الوزاري إجراء مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين بالدول الثلاث بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع الوزاري المقبل المقرر عقده في واشنطن.