تطور جديد لحالة نادية لطفي الصحية

قال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، استقرت بعد نقلها إلى العناية المركزة بإحدى مستشفيات المعادي.

وتعرضت الفنانة الكبيرة لتدهور مفاجئ في حالتها الصحية، اليوم السبت، ما أدى إلى نقلها لغرفة العناية المركزة، حيث تعاني من ضيق في التنفس بسبب سوء حالتها النفسية بعد علمها بخبر رحيل الفنانة ماجدة الصباحي، الخميس الماضي، والتي كانت تعتبرها صديقتها المقربة وزميلتها في أعمالها الفنية، كما كانتا تحرصان على التواصل المستمر رغم تقدمهما في العمر وظروفهما الصحية.

وفقدت «لطفي»، قبل أيام، دينا أباظة، زوجة ابنها الوحيد أحمد البشارى، ما ضاعف من حالتها النفسية السيئة، رغم أن حالتها النفسية كانت جيدة بحسب المقربين منها، وذلك قبل أسبوعين حين احتفل عدد من الفنانين، منهم إلهام شاهين، بعيد ميلادها في 3 يناير الجاري، وقاموا بزيارتها والتواجد معها لفترة من الوقت.