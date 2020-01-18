تسريب فيديو إباحي داخل عربة قطار يفجر ضجة واسعة

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ضبط شاب وفتاة متلبسين بممارسة الجنس داخل قطار فارغة أثناء توجههما في رحلة من جلاسجو إلى إدنبرة باسكتلندا.

وعلى الرغم من توثيق ذلك في مقطع فيديو، إلا أن الشرطة رفضت إحالتهما إلى المحاكمة وتوجيه الاتهام لهما.

ويقول مسؤولون في السكك الحديدية باسكتلندا، إنه سيتم العمل مع الشرطة للكشف عن الشخص الذي قام بتسريب مقطع فيديو يوثق ممارسة الثنائي الجنس داخل القطار، بعد تسريبا على الإنترنت.

ويظهر المقطع، الذي يستغرق دقيقتين وتم تداوله مئات الآلاف من المرات على الإنترنت، الشاب والفتاة وهما يدخلان في علاقة جنسية كاملة، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية التي نشرت الفيديو عبر موقعها الإلكتروني.

وقال أحد مستخدمي السكك الحديدية باسكتلندا، إن مقطع الفيديو تم نشره من قبل شخص يمكنه الوصول إلى كاميرات المراقبة للقطار.

وأشارت إلى أنها بصفتها واحدًا من الذين يستخدم القطارات عند السفر بمفردهم، وغالبًا مع الأطفال، فإنها تعرب بالقلق من أن الصور التي يتم التقاطها في المحطات والقطارات ويمكن أن يتم عرضها من قبل أشخاص يعتقدون أنه من المقبول نشرها عبر الإنترنت.

وأكد المسؤولون في شرطة النقل البريطانية، أن مكتب مفوضي المعلومات (ICO ) أجرى تحقيقًا فيما يتعلق بخرق البيانات، وتسريب قطع الفيديو الجنسي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الشخص الذين سيثبت تورطه في بث الفيديو سيتم حبسه. وقال: "بعد التشاور مع مكتب المدعي العام للجرائم، لن يتم توجيه أي تهم جنائية للشاب والفتاة".


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