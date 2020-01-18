علاء مبارك يسخر من مرشد الإخوان: «هرب فى نقاب»

18 يناير 2020 - 07:29 م

سخر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك من جماعة الإخوان، مشيرًا إلى هروب مدرشدها محمد بديع بـ"النقاب" عقب فض اعتصام رابعة العدوية. جاء هذا في رد "علاء مبارك" على تغريدة تنقده عبر "تويتر" كتبها حساب يحمل اسم "د خفاجي". وكتب حساب "دكتور خفاجي": " ما صفة علاء مبارك سوى أنه إبن رئيس مخلوع؟.. غير ذلك هو أحد مواطني مصر". ورد حساب يحمل اسم "وليد تهامي": " وهو بيتعامل علي انه مواطن عادي، كنت انت وهو ف مكان واحد وحصل تفرقة في المعامله مثلا؟، بيقبض اكتر منك مثلا؟، بيقول دكتور واحنا مش عارفين صح ولا لا؟، بياخد رز اكتر منك ف التموين مثلا؟، عنده بيت احسن من اللي عندك ف قطر ولا تركيا مثلا؟، اوردغان او تميم بيحبوه اكتر منك مثلا؟..مثلا.. مثلا.. مثلا..". ليكتب "علاء" قائلًا: " وبعد اذنك اساله سؤال مهم : شوفته مثلاً متخفى بزي النقاب عشان يهرب ، دكاترة فى الاكاذيب ونشر الشائعات ودا بشهادة المنشقين عنهم وساعة الجد و فى اقل من الفيمتو ثانية يلبس النقاب واجرى وانا اجرى وراك.. اخص على

وبعد اذنك اساله سؤال مهم : شوفته مثلاً متخفى بزي النقاب عشان يهرب ، دكاترة فى الاكاذيب ونشر الشائعات ودا بشهادة المنشقين عنهم وساعة الجد و فى اقل من الفيمتو ثانية يلبس النقاب واجرى وانا اجرى وراك ??اخص على المرجلة — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) January 18, 2020

المرجلة".