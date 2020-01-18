تحديد أولى جلسات محاكمة زوج نانسي عجرم

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نانسي عجرم وزوجها
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سوريا

لبنان

زوج نانسى عجرم

حدد قاضي التحقيق الأول نقولا منصور في جبل لبنان، الخميس المقبل 23 من الشهري الجاري، أولى جلسات متابعة التحقيق في حادثة مقتل السوري محمد الموسى داخل منزل الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم في محله نيو سهيلة.

ومن جانبه، نفى محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم غابي جرمانوس خبر دخول موكله بأي مفاوضات مع عائلة محمد موسى.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار من عائلة الفنانة نانسي عجرم.

وأقامت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، دعوى ضد الصحفي السوري وسيم زكور، صاحب صفحة زكور أحمد وجيه بشار على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك و"يوتيوب".

جاء ذلك من خلال محامي الفنانة "جابي جرمانوس"، بعدما نشر الصحفي السوري فيديو يتضمن تهديدًا صريحًا بقتل الفنانة نانسي عجرم أو زوجها الدكتور فادي الهاشم وإحدى بناتها.

ويعيش وسيم زكور في ألمانيا، موضحا أن السلطات الألمانية لا يمكن أن تحاسبه لأن الجريمة وقعت في لبنان وهو يعيش في ألمانيا.

فجر المحامي اللبناني غابي جرمانوس، محامي الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، مفاجأة بشأن التقارير التي تحدثت عن دخول موكله في مفاوضات مع أسرة القتيل السوري الذي قتل داخل فيلته.

وقال المحامي، إن موكله الدكتور فادي هاشم، لم يدخل في أي مفاوضات مع عائلة محمد موسى (القتيل)، لاسيما بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن مطالبة مقربين من أهل موسى بمبلغ قدره نصف مليون دولار.

وأكد هاشم حسب مانشره موقع وزارة الإعلام اللبناني الرسمي إن "القضاء ستكون له الكلمة الفصل في هذه القضية بانتظار قرار قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي يستكمل التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة".

وكانت النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد إلى زوج نانسي عجرم، في قضية ارتكابه جريمة القتل بحق شاب سوري داحل فيلته بزعم أنه كان يحاول سرقتهم ويهدد حياتهم.

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