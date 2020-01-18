» «كاسيميرو» يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية

18 يناير 2020 - 07:46 م

قاد البرازيلي كاسيميرو فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه اشبيلية، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني.

وتقمص البرازيلي كاسيميرو دور البطولة على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث سجل هدفي الفوز للريال في الدقيقتين 57 و69 وتكفل الهولندي لوك دي يونج بتسجيل الهدف الوحيد لاشبيلية في الدقيقة 64.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الريال إلى 41 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف والذي يلتقي غدا الأحد مع ضيفه غرناطة، فيما توقف رصيد اشبيلية عند 36 نقطة في المركز الثالث.

وجاءت أولى ملامح الخطورة مع حلول الدقيقة 11 عندما سدد توني كروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس اشبيلية توماس فاكليك تصدى لها بثبات.

وبسط ريال مدريد هيمنته بشكل كامل على مجريات المباراة في الوقت الذي تراجع فيه اشبيلية بكامل صفوفه لصد الطوفان الهجومي للنادي الملكي.

وكان كاسيميريو قريبا من افتتاح التسجيل للريال في الدقيقة 27 عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة ضلت طريقها للشباك.

وألغى الحكم هدفا سجله الهولندي لوك دي يونج لاشبيلية في الدقيقة 30 بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) نتيجة وجود مخالفة ضد أحد لاعبي الفريق الضيف.

وكاد إيفر بانيجا أن يسجل هدف السبق لاشبيلية في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن تيبو كورتوا حارس الريال وقف له بالمرصاد.

ومرت أخر عشر دقائق دون أي خطورة تذكر على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وخلت أول ربع ساعة من أحداث الشوط الثاني من أي إثارة حقيقية حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب دون أي تهديد على المرميين.

وجاءت الدقيقة 57 لتشهد هدف التقدم للريال بتوقيع البرازيلي كاسيميرو بعدما تلقى تمريرة رائعة بكعب لوكا يوفيتش داخل منطقة الجزاء ليسدد دون عناء إلى داخل الشباك.

ورد اشبيلية بهدف التعادل في الدقيقة 64 بواسطة دي يونج بعد دربكة واضحة في دفاعات الريال استغلها اللاعب الهولندي وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى لمرمى كورتوا.

وسجل كاسيميرو الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 69 بضربة رأس قوية مستغلا عرضية متميزة من الناحية اليمنى عن طريق لوكاس فاسكيز.

وكان كاسيميرو قريبا من نيل لقب هاتريك عبر تسجيل الهدف الثالث له وللنادي الملكي عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت مباشرة بجوار الشباك.

ومرت أخر ربع ساعة وسط فرص متبادلة على المرميين لكن دون أن ينجح أي فريق في هز شباك الأخر لينتهي اللقاء بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف.