» «بادجي» يكشف السبب الرئيسي وراء انتقاله للأهلي

18 يناير 2020 - 08:35 م

يرى السنغالي أليو بادجي المنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن انتقاله للفارس الأحمر خطوة هامة في مسيرته من الممكن أن تمنحه قفزة أكبر في المستقبل.

وقال بادجي في تصريحاته لوكالة الأنباء السنغالية: "لدي خطة واضحة للغاية بالنسبة لمسيرتي، لقد انتقلت إلى ناد كبير، إلى الأهلي الذي يعد أكبر الأندية في دوري قوي ويشارك دائمًا في دوري الأبطال".

وتابع: "الأمر يبدو مثل خطوة للخلف من أجل تحقيق قفزة أكبر.. لقد حصلت على عرض من ناد منظم للغاية، وهدفي هو الاستمرار في العمل الجاد ثم أعود إلى أوروبا".

وتحدث عن المقارنة بين الأهلي والأندية التي لعب لها في أوروبا: "لقد قضيت عدة سنوات في أوروبا، بين السويد والنمسا، واستطيع أن أؤكد بأن النادي الجديد لن يخسر في مقارنة كهذه، على العكس، كل شيء هنا يساعد على تقديم أعلى مستوى في كرة القدم".

وأضاف اللاعب الذي لعب نهائي بطولة إفريقيا للشباب 2017 مع منتخب السنغال: "بالنسبة لفريق إفريقي الأمر مختلف عن تجربتي وبدايتي في السنغال، لقد شاهدت بعض الاستادات الإفريقية، وما اكتشفته هنا لا يمكن أن يقارن بما رأيته في القارة الإفريقية".

وتعاقد الأهلي مع أليو بادجي بعقد مدته 4 سنوات ونصف، وخاض اللاعب السنغالي أول تدريباته داخل النادي أمس الجمعة.