خبر سار غير متوقع لجمهور "نانسي عجرم"

18 يناير 2020 - 08:41 م

زف مدير البرامج الترفيهية في "إم بي سي"، أليكس معوشي، خبرًا سارًا لجمهور الفناة اللبنانية نانسي عجرم. جاءهذا بعد الجدل المثار حول استمرار "عجرم"، في التحكيم ببرنامج المسابقات الغنائية للأطفال "ذا فويس كيدز"، من عدمه. وأثيرت هذه الضجة بعد أزمة مقتل الشاب السوري الذي "حاول سرقة" منزلها في بيروت. وقال "معوشي" في تصريحات لبرنامج "إم بي سي ترندنج" :"نانسي عجرم باقية، والأقاويل التي تتردد غير صحيحة". ولفت إلى أن نانسي عجرم ستصور في 24 فبراير المقبل، الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس الحلقة النهائية، مضيًا أنها ستشارك في الموسم الرابع والمقبل من البرنامج. وتشارك "نانسي عجرم" في لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصي الحلاني.