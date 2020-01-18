الكشف عن أكبر مشروع مصري لاستخدام المياه المالحة

قال رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية في وزارة الزراعة، إن الفكرة الرئيسية للمشاريع المستمرة في وادي حوضين، تركز على استغلال المياه المالحة والصحراء.

وأشار حزين، في تقرير رفعه إلى وزير الزراعة السيد القصير، إلى أن الفكرة الرئيسية للأعمال ترتكز على خلق نموذج متكامل للتنمية المستدامة، وإنشاء مجتمعات تتمتع بكافة سبل الحياة من مسكن وفرص عمل وإنتاج زراعي وحيواني وصناعات قائمة على تجفيف النباتات الطبية والعطرية ومنتجات الألبان طوال العام باستخدام المياه المالحة.

وترتكز الفكرة أيضا، على استخدام المياه بكافة صورها سواء مياه مالحة مباشرة من الآبار أو مياه محلاة، في أنواع مختلفة من الزراعة والإنتاج الزراعي، وكذلك استخدام تقنيات حديثة في عمليات الري تساهم في الحفاظ على المياه وتقليل مناسيب استخدامها بمعدلات تتراوح بين 35 و50 بالمئة.

ويهدف المشروع بالدرجة الأساس إلى إقامة مجتمعات بدوية حديثة مستقرة، وخلق فرص عمل في النشاط الزراعي للبدو في تلك المناطق، بالإضافة إلى زيادة المساحة الزراعية.