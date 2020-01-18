صور ومقاطع جنسية وراء فصل عضوي جامعة بنها

قرر رئيس جامعة بنها، فصل عضوي هيئة تدريس داخل الجامعة، وهما كل من "ع.ف" المدرس بقسم التاريخ، و"د.و" المدرس بقسم الإعلام، وإحالتهما لمجلس التأديب، لارتكاب أفعال ومخالفات أخلاقية تمس كرامة ومكانة عضو هيئة التدريس.

ووفقًا لـ"مصراوي"، فإن مصدر مسئول داخل الجامعة، قال إن عضوي هيئة التدريس اللذين جرى فصلهما من الجامعة اليوم الجمعة، ارتكبا أفعالًا مخلة بالآداب، عبارة عن أقوالًا مخلة، وصور جنسية ومقاطع صوتية ومكالمات جنسية في مكان عام هو حجرة الجودة بالكلية.

وأضاف أن ذلك جاء في غضون عام 2015، وهي الوقائع التي أحيلت للنيابة وتداولتها المحكمة وقضت فيها بحبس المتهمين 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، بعد أن أثبتت التحقيقات وتقارير المعمل الجنائي صحة الواقعة، وأن الصور والمحادثات تخص المتهمين ولايوجد بها تلاعب.

وبناء على ذلك قررت الجامعة، إحالتهما لمجلس التأديب لما نسب إليهما بالتحقيقات من مخالفات للأعراف والتقاليد الجامعية، وانتهاكها لكرامة الوظيفة الجامعية، وإتيانهما أفعالا تمس بشرف عضو هيئة التدريس ونزاهته، وفق ما جاء تفصيلًا في مذكرة التحقيقات، وانتهى مجلس التأديب إلى عزلهما من الوظيفة مع الحرمان من المعاش، أو المكافأة في حدود الربع بناء على ما ورد بالأسباب والتحقيقات التي أجريت معهما.