  • السبت 18 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:57 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

تحذيرات عالمية من «كورونا».. وأطباء مصريون: مبالغات

المملكة العربية السعودية

السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للسودانيين

شارع المعز

انقسام برلماني بسبب فرض ضرائب على دور العبادة الأثرية

بيروت

بيروت تشتعل.. وعون يستنجد بالجيش

علاء مبارك

علاء مبارك يسخر من مرشد الإخوان: «هرب فى نقاب»

زراعة

تحرك مصرى بعد شكوى السودان بمجلس الأمن

نانسي عجرم وزوجها

نصف مليون دولار.. محامي زوج نانسي عجرم يفجر مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تفاجئ الجميع وتعلن موعد ملء سد النهضة

أرشيفية

الكشف عن عدد المصابين في هجوم إيران الصاروخي

صور ومقاطع جنسية وراء فصل عضوي جامعة بنها

آخر الأخبار

جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

واقعة جنسية وراء ذبح فتاة على يد عمها

جامعة بنها

صور ومقاطع جنسية

فصل عضوي

قرر رئيس جامعة بنها، فصل عضوي هيئة تدريس داخل الجامعة، وهما كل من "ع.ف" المدرس بقسم التاريخ، و"د.و" المدرس بقسم الإعلام، وإحالتهما لمجلس التأديب، لارتكاب أفعال ومخالفات أخلاقية تمس كرامة ومكانة عضو هيئة التدريس.

ووفقًا لـ"مصراوي"، فإن مصدر مسئول داخل الجامعة، قال إن عضوي هيئة التدريس اللذين جرى فصلهما من الجامعة اليوم الجمعة، ارتكبا أفعالًا مخلة بالآداب، عبارة عن أقوالًا مخلة، وصور جنسية ومقاطع صوتية ومكالمات جنسية في مكان عام هو حجرة الجودة بالكلية.

وأضاف أن ذلك جاء في غضون عام 2015، وهي الوقائع التي أحيلت للنيابة وتداولتها المحكمة وقضت فيها بحبس المتهمين 6 أشهر وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، بعد أن أثبتت التحقيقات وتقارير المعمل الجنائي صحة الواقعة، وأن الصور والمحادثات تخص المتهمين ولايوجد بها تلاعب.

وبناء على ذلك قررت الجامعة، إحالتهما لمجلس التأديب لما نسب إليهما بالتحقيقات من مخالفات للأعراف والتقاليد الجامعية، وانتهاكها لكرامة الوظيفة الجامعية، وإتيانهما أفعالا تمس بشرف عضو هيئة التدريس ونزاهته، وفق ما جاء تفصيلًا في مذكرة التحقيقات، وانتهى مجلس التأديب إلى عزلهما من الوظيفة مع الحرمان من المعاش، أو المكافأة في حدود الربع بناء على ما ورد بالأسباب والتحقيقات التي أجريت معهما.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم على ملعب الهلال السوداني بـ«الكلاشنكوف»
» أسعار الذهب تستقر خلال التعاملات المسائية
» استمرار سقوط الأمطار.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا
» حسام عاشور للمطالبين باعتزاله: «بلاش رغي كتير»
» «بادجي» يكشف السبب الرئيسي وراء انتقاله للأهلي
» «كاسيميرو» يقود ريال مدريد للفوز على إشبيلية
» مستندات.. خطابات كوميدية من وزارة الشباب للأولمبية
» إعادة امتحان مدرسة في واقعة «الغش الجماعي»
» رسميًا.. تأجيل مباراتي الأهلي مع إنبي والزمالك مع المصري
» السعودية تفاجئ الحوثيين في صنعاء
» رئيس الـ«كاف»: من يحب هذه القارة يتقبلها كما هي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب