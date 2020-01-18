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النائب العام يصدر قرارًا جديدًا خاص بالطفل

قضايا وحوادث

النائب العام المستشار حمادة الصاوي
النائب العام المستشار حمادة الصاوي
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أحمد سالم

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الطفل

النائب العام

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي في مكتب النائب العام بالرحاب.

وذكر بيان للنيابة العامة اليوم، أن مكتب حماية الطفل يختص بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.

القرار نص على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم، ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.

وتضمن القرار اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشئ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال والاقتراح على النيابات المختصة بتفتيشها؛ لتحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون، والتأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.

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