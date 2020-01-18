الأسس العلمية للممارسة الإعلانية فى كتاب جديد

صدر مؤخراً كتاب الإعلان: الإبداع، الإستراتيجية، التكتيك لمؤلفه الدكتور عبدالباسط احمد هاشم شاهين الاستاذ المشارك بجامعتي سوهاج المصرية والزرقاء الاردنية ، عن دار امجد للطباعة والنشر.
ويقول الدكتور عبدالباسط ، أن الكتاب يقدم رؤية علمية وفنية من ناحية، ويربط بين النظرية والتطبيق من ناحية أخرى من خلال استعراض الإستراتجيات الإعلانية المختلفة وتكتيكاتها والأسس العلمية للممارسة الإعلانية الإبداعية في أهم وسائل الإعلان التقليدية (الصحافة والإذاعة والتليفزيون)، والحديثة (الانترنت).
وأشار عبدالباسط ، الى أن الكتاب يحتوي على خمسة فصول، ناقشت الإبداع الإعلاني وأساليبه وأدواته، والتفكير الإبداعي وخطواته، وتحديد الاستراتجيات المختلفة للعمل الإعلاني وتكتيكاته المختلفة، وإدارة الاستراتيجية الإبداعية في الإعلان، والتطبيقات المختلفة للممارسة الإعلانية من خلال مناقشة الكتابة للإعلان الصحفي وتصميمه، وكتابة إعلانات الراديو وقواعدها، والعناصر الفنية لكتابة إعلانات التليفزيون وقواعد كتابتها، وكذلك كتابة إعلانات الإنترنت وتصميمها، كما يحتوي الكتاب على نماذج تصميمية وتطبيقية لأنواع الإعلانات المختلفة.
الجديد بالذكر أن الكتاب بوزع على المستوى الدولي من خلال موقع جاملون لتوزيع الكتب.