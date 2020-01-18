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المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير

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محمد علي
محمد علي
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المصريون ـ متابعات

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نشر المقاول الهارب محمد علي تسريب مكالمة شخصية على "واتسآب" بينه وبين الإخواني الهارب في تركيا ياسر العمدة، حيث حذره الأخير من الإخوان في تركيا وأيمن نور وزبانيته قائلا: "أنا مكلمك عشان موضوع إسطنبول، شكلها نصباية، أيمن نور بيعمل حركات مش تمام هو ورجالته".
وأضاف العمدة، خلال محادثته مع الهارب محمد على، أن الإخوان الهاربين في تركيا يتعاملون مع الوضع القائم في مصر على أنه "سبوبة"، إذ أن الإعلاميين الذين يعملون في قنوات "وطن ومكملين والشرق" يتقاضون مليون دولار شهريا، هذا إضافة إلى تمويلهم بمليار جنيه خلال خمس سنوات لإسقاط النظام في مصر ولكنهم فشلوا.
ونصح العمدة الهارب محمد على، بأن يظهر على قنوات الإخوان لكن دون أن يتبنى أفكارهم وذلك على حد وصفه، ليرد عليه الأخير: "أنا لسه بدرس الموضوع".
وأضاف العمدة، أن الهاربين الذين حصلوا على التمويل خلال الفترة الماضية كان هدفهم مصلحتهم فقط، وكانوا يعتمدون على أخذ الأموال من الممول دون أي تفكير.
وردًا على سؤال الهارب محمد علي، عن مصدر تمويل الإخوان في قطر، أكد العمدة، أن قطر ترسل إليهم الأموال من خلال شخص يسمى "أبو ية" فلسطيني الأصل ولكنه إنجليزي الجنسية وشهرته "أبو عامر".
وعرض العمدة على محمد علي، التعاون مع شباب الإخوان الهاربين في تركيا لزعزعة الاستقرار في مصر، مشيرًا إلى أن الإخوان انقسموا إلى 4 مجموعات في تركيا وأصبح هدف كل مجموعة الضرب في الأخرى.
وخلال المكالمة أيضا كشف العمدة، عن خطة الإخوان الشيطانية لإسقاط مصر في عام 2016 فيما عرف بمظاهرات 11 نوفمبر، قائلًا إن الاجتماعات بين الإخوان والسلفيين والاشتراكيين الثوريين وغيرهم كانت تتم في مكتب قناة الشرق بإسطنبول.

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