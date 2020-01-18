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الهند.. وفاة 10 أطفال بمرض مجهول في "جامو وكشمير"

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لقي 10 أطفال على الأقل مصرعهم، جراء إصابتهم بمرض مجهول، في منطقة "جامو وكشمير" الهندية (شمال)، خلال الأسبوعين الأخيرين.
وحسب وساائل إعلام محلية، عانى بعض الأطفال في بلدة "رامناغار" بالمنطقة، من أعراض صحية مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم، والقيئ، وصعوبة التبول.
وصرح مسؤولون صحيون، للإعلام المحلي، بأن "10 أطفال على الأقل كانوا يعانون من نفس الأعراض، لقوا مصرعهم بالمنطقة، خلال الأسبوعين الأخيرين".
وأضاف المسؤولون، أن 6 أطفال آخرين، تقل أعمارهم عن 4 سنوات، حالتهم حرجة، لمعاناتهم من الأعراض ذاتها.
وتواصل فرق الصحة الهندية، البحث في المنطقة، حول أسباب هذا المرض المجهول، وماهيته. -

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