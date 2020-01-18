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عمرو أديب

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"الآثار" تكشف موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير

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بالصور.. أبناء الفراعنة يشيدون المتحف الكبير لآثار الأجداد
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المصريون ـ متابعات

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عمرو أديب: 2020 سيكون عام هذا الأمر الهام في مصر

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير مؤسسة ثقافية وترفيهية وحضارية، حيث يقع على مساحة نصف مليون متر مربع، وأنفق عليه المليارات.
وأشار "وزيري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أنه تم نقل نحو 49 ألف قطعة أثرية إلى المتحف المصري الكبير حتى الآن، منوها بأن الدرج العظيم سيكون به 87 قطعة تم نقل 70 قطعة أثرية ومتبقي 17 قطعة ويكون جاهز.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل سيكون المتحف جاهز للافتتاح، مؤكدا أن حفل الافتتاح سيكون عالمي، حيث سيكون هدية مصر للعالم.

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