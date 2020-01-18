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تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

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تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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عرض الإعلامي عمرو أديب، تسريب نشره المقاول الهارب محمد علي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" لمحادثة له مع الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة، وفيها يقول محمد علي للإخواني ياسر العمدة: "أيمن نور ورجالته بيعملوا حركات مش تمام"، بينما نصحه ياسر العمدة بالابتعاد عن إخوان تركيا.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "العمدة" أخبر الهارب محمد علي، أن قنوات الإخوان تحصل على تمويل مليون دولار شهريا لكل قناة، فضلا على أن المعارضة في تركيا أنُفق عليها نصف مليار دولار.
وسأل محمد علي الإخواني ياسر العمدة: "عندك إيه يثبت أن الجماعة بتاعة إسطنبول حرامية بتوع فلوس"، فأجاب ياسر العمدة على محمد علي قائلا: "اللي بيجيب الشنطة كل شهر اسمه عبدالرحمن وفلسطيني الجنسية، ويحمل جنسية إنجليزية، متدهمش أكبر من حجمهم ومعظمهم بالونات هواء".
وعقب الإعلامي عمرو أديب بقوله: "محمد علي بيسرب لنفسه.. أنا مش هعلق.. بس عايزين نسأل محمد علي نزل الكلام ده ليه.. وعلى فكرة في تاني بكرة".

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