» حسام موافي يكشف عن كارثة كبرى تفعلها النساء

18 يناير 2020 - 11:50 م

حذر الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، السيدات من التدخين خلال تعاطي حبوب منع الحمل، قائلًا: «التدخين مع حبوب منع الحمل خطير جدًا حيث ينسف الشريان.. وخلال الحمل أيضا ممنوع التدخين».



وأشار موافي خلال حواره مع الإعلامي محمود سعد، ببرنامج «باب الخلق» المذاع على شاشة «النهار»، إلى أن التدخين بالنسبة للحوامل أيضًا خطير جدًا، وله تأثير كبير، حيث يتسبب في نقص الأوكسجين وقد يصاب الطفل بتخلف عقلي.

