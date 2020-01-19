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عمرو أديب

تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

أماني الخياط

"الخياط" تكشف سرقة الإخوان 12 مليار دولار من "المركزي"

محمد علي

المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

تحذيرات عالمية من «كورونا».. وأطباء مصريون: مبالغات

المملكة العربية السعودية

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قذاف الدم: الغرب يرى ليبيا "برميل نفط" فقط

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قذاف الدم_ارشفية
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المصريون ـ متابعات

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يجوز الحج بـ"القميص والبنطلون"..رد غريب لسعد الهلالي

قال أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن الغرب يريد الصراع في ليبيا، مؤكدا أن الشعب الليبي هو من سيقرر مصيره وتوحد ضد الأتراك.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاستعمار مشروع فاشل ولن ينجح في ليبيا ويتم النظر إلى ليبيا على انها «برميل نفط» كونها تمتلك ثروات بترول وغاز.
وأكد أحمد قذاف الدم، المسئول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، أن ترتيب ليبيا ضمن الدول النفطية في العالم الثانية وموقعها الاستراتيجي يجلعها في المركز الأول وتمتلك ثروات هائلة من الذهب والفضة والمعادن الثمنية مثل اليورانيوم.
وكشف قذاف الدم أن الشعب الليبي يؤمن آبار النفط، وأن المستندات الخاصة بما تمتلكه ليبيا من ثروات النفطية تم تسريبها للعالم الأمر الذي زاد من استهداف ليبيا وأصبح العالم ينظر إلى الأراضي الليبية على أنها برميل نفط وغاز.

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