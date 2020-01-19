» عمرو أديب: الأتراك عايزين يتحاورا مع مصر

19 يناير 2020 - 12:20 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، متواجدون الآن في ألمانيا استعدادا للمشاركة في مؤتمر برلين الأحد.



وكشف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن الأتراك وسطوا البعض حتى يتحدثوا مع المصريين في مؤتمر برلين، معقبا: "نما إلى علمي أن الأتراك عايزين أي حوار مع مصر جانبي أو سري".

