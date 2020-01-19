خبير يكشف معلومة هامة عن الاستثمار العقاري بمصر

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10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين
10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين
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المصريون ـ متابعات

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أكد محمد البستاني، رئيس مجلس ادارة شركة البستاني للتنمية العقارية والسياحية وعضو جمعية رجال الاعمال وشعبة الاستثمار العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والشيخ زايد في مقدمة الاستثمار العقاري في مصر، وبعد ذلك يجب على المواطنين الحصول على وحدات سكنية من شركات جيدة السمعة.
وأضاف «البستاني»، خلال حواره في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن الحصول على وحدات سكنية من شركات جيدة السمعة يستطيع من خلالها الحصول على منتج جيد يستطيع بيعه بسهولة مرة أخرى، مرشحًا للمواطنين الحصول على وحدات سكنية في المعادي وخاصة مناطق السرايات.
وتابع: «منطقة المعادي فيها أجانب كتير وممكن الواحد يشتري وحدات ويأجرها بالدولار، وكذلك عمل شقق فندقية، أو شراء محل تجاري في منطقة شغالة ويقدر يشغله أو يأجره، يقدر ياخذ مكان إداري ويقدر يأجره، ويحط نفسه في مكان الشخص اللي هيأجر يعني لازم المكان يكون حلو، وفيه مواصلات ومكان مغري».
وأوضح أنه يفضل المساحات الصغيرة في الوحدات السكنية من أجل أن تكون أسعارها متاحة ومحل إقبال للشراء عند عرضها للبيع«.

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