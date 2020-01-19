» ابنة خيرت الشاطر تؤدي امتحان الحقوق داخل السجن

قال مصدر مطلع داخل قطاع السجون إن النزيلة عائشة محمد خيرت الشاطر، المودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا، والمقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات أدت امتحان إحدى المواد القانونية داخل السجن، بحضور 2 من موظفى الجامعة.



يذكر أن سجون مصر بكافة المحافظات شهدت مؤخراً عملية تطوير تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة.

