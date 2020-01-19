«الخارجية الأمريكية»: قمة برلين بشأن ليبيا معقدة

19 يناير 2020 - 01:10 ص

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الصراع في ليبيا بات يشبه الصراع السوري بشكل متزايد، وذلك قبل استضافة برلين قمة لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية.

