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«الخارجية الأمريكية»: قمة برلين بشأن ليبيا معقدة

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الصراع في ليبيا بات يشبه الصراع السوري بشكل متزايد، وذلك قبل استضافة برلين قمة لبحث سبل إنهاء الأزمة الليبية.
وقال المسؤول، للصحفيين المرافقين لوزير الخارجية مايك بومبيو، عندما سئل عن فرص نجاح القمة: «أعتقد أنها معقدة للغاية.. وكلٌ متشبث بموقفه، لذا فإن توقعاتي متواضعة».

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