مشاجرة قوية بين شريف إكرامي و نجم الأهلي بعد سبابه للاعبين الكبار

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن محاولات مسئولي الأهلي لتقويم صالح جمعة باءت بالفشل.
وأضاف: في التوقف الدولي الماضي كان صالح جمعة يخوض مران المستبعدين رفقة عدد من اللاعبين بالجيم وتفوه بألفاظ غير لائقة في حق اللاعبين الكبار بالفريق.
وتابع: كان وقتها شريف إكرامي موجودا وسمع تلك الألفاظ وحدثت مشاجرة بين الاثنين بسبب تلك الألفاظ.
وأردف: الأهلي صبر على صالح جمعة أكثر من اللازم واستنفذ رصيده وأصبح في مهب الريح.
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