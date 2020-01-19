مشاجرة قوية بين شريف إكرامي و نجم الأهلي بعد سبابه للاعبين الكبار

19 يناير 2020 - 05:53 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن محاولات مسئولي الأهلي لتقويم صالح جمعة باءت بالفشل.



وأضاف: في التوقف الدولي الماضي كان صالح جمعة يخوض مران المستبعدين رفقة عدد من اللاعبين بالجيم وتفوه بألفاظ غير لائقة في حق اللاعبين الكبار بالفريق.



وتابع: كان وقتها شريف إكرامي موجودا وسمع تلك الألفاظ وحدثت مشاجرة بين الاثنين بسبب تلك الألفاظ.



وأردف: الأهلي صبر على صالح جمعة أكثر من اللازم واستنفذ رصيده وأصبح في مهب الريح.



