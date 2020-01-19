  • الأحد 19 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:32 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رينيه فايلر

لجنة الكرة تحرج فايلر وترفض رحيل هذا اللاعب

شريف إكرامي

مشاجرة قوية بين شريف إكرامي و نجم الأهلي بعد سبابه للاعبين الكبار

أحمد أبو هشيمة

أبو هشيمة: "كل اللي بيحصل عالسوشيال ميديا من وحي الخيال"

10 مليارات دولار عائد بيع عقارات لغير المصريين

خبير يكشف معلومة هامة عن الاستثمار العقاري بمصر

عمرو أديب

تعليق ناري من "أديب" على فضائح المقاول الهارب للإخوان

أماني الخياط

"الخياط" تكشف سرقة الإخوان 12 مليار دولار من "المركزي"

محمد علي

المقاول الهارب يفضح الإخوان بشأن هذا الأمر الخطير

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

أرشيفية

تحذيرات عالمية من «كورونا».. وأطباء مصريون: مبالغات

المملكة العربية السعودية

السعودية تكشف عن مفاجأة سارة للسودانيين

مشاجرة قوية بين شريف إكرامي و نجم الأهلي بعد سبابه للاعبين الكبار

الرياضة

شريف إكرامي
شريف إكرامي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

تسريبات مثيرة عن صفقة الأهلي الجديدة بعد صرف النظر عن "إيليكي"

#

رسالة نارية من رضا عبد العال لنجم الأهلي: أنت هجاص

#

كشف سر خناقة رامي ربيعة وأحمد فتحي بعد مباراة الهلال

#

أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

صالح جمعة

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - أن محاولات مسئولي الأهلي لتقويم صالح جمعة باءت بالفشل.

وأضاف: في التوقف الدولي الماضي كان صالح جمعة يخوض مران المستبعدين رفقة عدد من اللاعبين بالجيم وتفوه بألفاظ غير لائقة في حق اللاعبين الكبار بالفريق.

وتابع: كان وقتها شريف إكرامي موجودا وسمع تلك الألفاظ وحدثت مشاجرة بين الاثنين بسبب تلك الألفاظ.

وأردف: الأهلي صبر على صالح جمعة أكثر من اللازم واستنفذ رصيده وأصبح في مهب الريح.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

ثم اكتشفت أن السبب أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة

الماوردى والخليفة من قريش

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» السلطات الإندونيسية تعتقل "ملك العالم"
» ابنة خيرت الشاطر تؤدي امتحان الحقوق داخل السجن
» خبير اقتصادي يكشف كواليس من "المنتقى العقاري الـ 38"
» هيلاري كلينتون: عشت لحظات هوان أريد أن أمحوها
» شاهد.. هذا ما قالته أصالة بشأن المصالحة مع أنغام
» عمرو أديب: الأتراك عايزين يتحاورا مع مصر
» حسام موافي يكشف عن كارثة كبرى تفعلها النساء
» "الآثار" تكشف موعد الانتهاء من المتحف المصري الكبير
» نصائح ذهبية من رئيس حماية المستهلك للمواطنين
» مخاوف عالمية من تفشي فيروس غامض ظهر في الصين
» هجوم على ملعب الهلال السوداني بـ«الكلاشنكوف»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    06:58 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح
مقابر
أعشاب