أبو بكر: الرئيس محتاج 3 أيام لشرح إنجازاته

إيمان هاني
أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: "الرئيس محتاج 3 أيام كحد أدنى في 2020، للحديث عن الإنجازات التي قام بها الفترة الأخيرة".
وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون أي"، قائلاً: "الدوقة قامت ببناء بنية أساسية على أعلى مستوى ونقل مقرات الحكومة والبنوك إليها وتسمى العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: "العاصمة الإدارية كانت مجرد فكرة، الدولة مدفعتش حاجة فيها وعمالة تكسب".
وتابع: "مدينة العلمين فكرة، وهناك مشاريع للطرق وللكهرباء ضخمة الفترة الأخيرة، لو كانت الدولة بتعمل هذه المشاريع منذ 2005، لكانت أفضل الآن".
ظهر12:10 م
فجر
05:31
شروق
06:58
ظهر
12:10
عصر
15:03
مغرب
17:23
عشاء
18:53